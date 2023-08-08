Düğünlerde 12 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet tüfek ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin son 3 haftadadır düğün ve eğlence yerlerine yaptığı çalışmalarda toplamda 12 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet tüfek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 3 hafta içerisinde düğün ve asker eğlencesi gibi toplu merasimlerin yapıldığı adreslere polis ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 14 ayrı düğünde 12 adet kurusıkı tabanca ile 7 adet tüfek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.