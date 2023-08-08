Temizlik işçileri Erkin Koray'ı anmak için klip çekti

Kocasinan Belediyesi temizlik işçileri, hayatını kaybeden Erkin Koray’ı anmak için klip çekti.

Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Koray’ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğarken, Kocasinan Belediyesi temizlik işçileri de bir klip çekerek Koray’ı andı. Efsane ismin ’Çöpçüler’ şarkısının kullanıldığı müzikte süpürge ile temizlik yapan işçiler, "Erkin Koray ağabeyimiz de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bizi toplumda hatırlanan insanlar haline getirmişti, çöpçüler şarkısıyla. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, "Her daim unutulmaz şarkılarıyla hatırlayacağımız usta sanatçı Erkin Koray’ı rahmetle anıyoruz." mesajıyla klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.