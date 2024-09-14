Dünya Avşarlar Kültür Evi Hunat'ta açıldı

Dünya Avşarlar Kültür Evi, Hunat mahallesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı ve yönetimi, Kayseri Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin, çeşitli derneklerin yöneticileri ve başkanları ile davetliler katıldı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç açılışta yaptığı konuşmada "Anadolu'nun merkezi Kayseri'de Avşar kültürüyle iç içeyiz. Gerçekten tüm kültürlerin başkentidir. Hemen Kırşehir'de Ahi Evranımız, Hacı Bektaşımız... Burada Seyranimiz, Dadaloğlumuz... Tüm kültürlerin başkentidir Kayseri. Bizler bir kilimin motifleri gibiyiz. Her ne kadar bizleri birbirimizden ayırmaya çalışsalarda , aramıza nifak soksalarda biz inadına birlik diyoruz. Kimsenin bizleri ayırması mümkün değildir. Kültür Evi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Dünya Avşarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı İsmail Albayrak ise, "Kültür evimizin açılışını yaptık. Burada durumu olmayan öğrencilerimize burs vereceğiz. Kütüphane bölümümüzü açacağız ve emekli öğretmenlerimiz eşliğinde burada ders vereceğiz. Avşarların ve Türk toplumu'nun örf ve adetlerini tanıtacağız" diye konuştu.