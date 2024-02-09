Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez Erciyes'te düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Üyesi Mahmut Nedim Akülke’yi makamında kabul etti. Akülke, Başkan Büyükkılıç’a Türkiye’de ilk kez Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Cumhurbaşkanlığı himaye beratını takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın turizmin amiral gemisi olarak nitelendirdiği dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabı SNX Türkiye’ye 8, 9 ve 10 Mart’ta ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede, Türkiye Motosiklet Federasyonu Üyesi Mahmut Nedim Akülke, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke tarafından Cumhurbaşkanlığı himaye beratı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teslim edildi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nı ülkemize ve Erciyes’e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye Yüzyılının ilk büyük uluslararası etkinliğini Erciyes’te yapmaktan dolayı mutluyuz. İkinci mutluluğumuz da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle bu büyük organizasyonumuz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak. Erciyes bizim gözbebeğimiz. Cumhurbaşkanımız da bizi ayrıca onure etti. İnşallah ülkemize yakışır bir organizasyon yapacağız. Spor Turizminde iddiamızı bu vesileyle tescil ettirmiş olduk. Bir kez daha Dünya Şampiyonası ve Himaye şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Erciyes, bu Şampiyona ile milyarlarca sporsevere tanıtılacak

Ülkemizi ilk kez snowboard, snowkite, kar voleybolu gibi branşlarda dünya kupaları ve Avrupa kupaları ile tanıştıran Erciyes, kış turizminin amiral gemisi olarak Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş. tarafından işletilen dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli yarışlarından biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 8-9-10 Mart’ta Türkiye’de ilk kez Erciyes’te yapılacak.

FIM tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa’nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası bu yıl Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleşecek.

Şampiyonanın yanında ATV ve Motosnow kategorilerinin yer aldığı Erciyes Cup ile 50’den fazla sporcu aynı pistlerde farklı bir heyecan oluşturacak.

İki gün sürecek olan Şampiyona tüm dünyada milyarlarca izleyiciye ulaşacak.

Katılımcılar Şampiyona boyunca eğlenceli yarışmalar, spor aktiviteleri, konserler ve birçok farklı aktivite ile hem şampiyonanın hem de kış festivalinin keyfini çıkaracak. Şampiyona vesilesiyle yapılacak olan Erciyes Kış Fest kapsamında ünlü sanatçılar sahne alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımları ile dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birine sahip olan ve 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri, 3 milyarın üzerinde insana ulaşılması hedeflenen organizasyon ile dünyaya tanıtılacak.