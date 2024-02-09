Sultan 2. Abdulhamid Han, ölümünün yıl dönümünde anılacak

Devlet-i Aliyye Ocakları Kayseri İl Temsilcisi İrfan Özkan; Sultan 2. Abdulhamid Han’ın ahirete irtihalinin 106. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programına katılacaklarını söyledi.

İrfan Özkan yaptığı açıklamada; "Sultan II. Abdülhamid Han’ın en büyük oğlu Şehzade Selim Efendi’nin oğlu Şehzade Abdülkerim Efendi’nin torunu Osmanlı Hanedanı (1924) sürgününden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinde doğan ilk Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu tarafından kurulmuş olan Devle-i Aliyye Ocakları Kayseri Temsilciliği olarak; genel merkezimiz tarafından Sultan 2. Abdulhamid Han’ın ahirete irtihalinin 106. yılı nedeniyle anma programı düzenlenecektir. Sultan 2. Abdulhamid Han’ı Anma ve Anlama Haftası etkinlikleri çerçevesinde da Kayseri’den 46 kişilik grup, 9 Şubat 2024 tarihinde saat 19.30 da Gavremoğlu Konağı önünden hareket ederek, 10 Ocak2024 Cumartesi günü Ayosofya Cami’nde sabah namazı ile başlayan programın ardından; Sultan 2.Abdulhamid Han’ın kabri başında dua edilecek ve daha sonra Osmanlı hanedanı ailesinin katılımıyla yapılacak olan anma programına iştirak edilecektir" ifadelerini kullandı.