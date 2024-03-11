Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Erciyes Kış Festivali emniyet tedbirleri ile sorunsuz şekilde sonlandı

Erciyes Kayak Merkezi’nde 8-10 Mart 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde extrem sporlarından olan profesyonel ve dereceye girmiş yaklaşık 85 kişilik sporcu grubun katılımıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Erciyes Kış Festivali herhangi bir asayiş olayı ve trafik kazası olmadan sorunsuz şekilde sonlandı.

Öte yandan festivalde Sanatçı Ferhat Göçer ve İrem Derici sahne aldı. Organizasyon TRT spor ve 6 ülkede canlı yayınlandı. Paydaş kurumlarla koordine kurularak alınan emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir asayiş olayı ve trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.