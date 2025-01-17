Dünya'nın nefret odağı İsrail'den en nefret eden ülkeler belirlendi
New York merkezli sivil toplum örgütü İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (ADL), İsrail'e yönelik nefretin 7 Ekim'den bu yana arttığını açıkladı. ADL'nin antisemitizm konusunda yayınladığı küresel raporda, 103 ülkeden 58.000 yetişkin üzerinde gerçekleştirilen Küresel 100 Endeks Puanı sonuçlarına göre, İsrail'e olan nefretin arttığı ülkeler belirlendi.
ADL'nin raporuna göre, dünya genelinde İsrail karşıtı söylemler ve antisemitizm hızla artış gösteriyor. Özellikle 7 Ekim'deki İsrail saldırılarının ardından bu eğilim daha da belirgin hale geldi. İsrail'e yönelik nefretin en fazla arttığı ülkeler arasında, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkeleri bulunuyor. Ayrıca, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerde de İsrail'e karşı olumsuz görüşler artış gösterdi.
HANGİ KONULARDA SORULAR SORULDU?
1) Yahudiler yaşadıkları ülkeden çok İsrail’e bağlılar
2) Yahudiler iş dünyasında haddinden fazla güçlüler
3) Yahudiler uluslararası finans piyasasında haddinden fazla güçlüler
4) Yahudiler Holokost’ta yaşananlardan halen çok fazla bahsediyorlar
5) Yahudiler kimseye ne olduğuyla ilgilenmez sadece kendi ırklarını düşünürler
6) Yahudiler uluslararası konularda haddinden fazla kontrol sahibiler
7) Yahudiler ABD Hükümeti üzerinde haddinden fazla kontrol sahibiler
8) Yahudiler kendilerinin diğer halklardan daha iyi olduklarını düşünürler
9) Yahudiler küresel medya üzerinde haddinden fazla kontrol sahibiler
10) Yahudiler dünya savaşlarının büyük oranda sorumlusudur
11) İnsanlar Yahudilerden Yahudilerin sergiledikleri davranışlar yüzünden nefret ederler
Not: 11 soruluk bu testteki soruların en az 6’sına “Muhtemelen evet” diyenler, ADL anketine göre antisemit kabul ediliyor.
İŞTE İSRAİL'DEN EN ÇOK NEFRET EDEN ÜLKELER!
ARJANTİN | NEFRET PUANI 100 ÜZERİNDEN 39
MEKSİKA | 39
HİNDİSTAN | 39
EKVATOR | 40
VENEZUELA | 40
POLONYA | 40
MOĞOLİSTAN | 42
NİJERYA | 42
FİLİPİNLER | 42
HIRVATİSTAN | 42
PERU | 43
ROMANYA | 43
GUETAMALA | 44
ŞİLİ | 45
KUZEY KORE | 45
BULGARİSTAN | 45
LAOS (Asya'da bir ülke) | 45
UGANDA | 48
İRAN | 49
SIRBİSTAN | 49
SENEGAL | 49
YUNANİSTAN | 50
GÜNEY AFRİKA | 50
BANGLADEŞ | 52
31 / 59
AZERBAYCAN | 53
KAZAKİSTAN | 53
KARADAĞ | 57
ERMENİSTAN | 57
BOSNA - HERSEK | 57
KENYA | 57
ÇİN | 58
RUSYA | 62
KATAR | 64
FAS | 70
SUDAN | 72
MALEZYA | 75
IRAK | 77
TÜRKİYE | 79
CEZAYİR | 81
LİBYA | 82
MISIR | 84
TUNUS | 83
UMMAN | 84
LÜBNAN | 86
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 91
ÜRDÜN | 91
SUUDİ ARABİSTAN | 92
BAHREYN | 95
ENDONEZYA | 96
KUVEYT | 97
FİLİSTİN - GAZZE | 97