Dünya Ticaret Merkezi'nde tasavvuf musıkisi konseri

Kentte Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir şekilde vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri ve sosyalleşmeleri için her akşam bir etkinlik düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Ramazan Etkinlikleri Alanı Kayserililerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, hemen her Ramazan akşamında etkinlik alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Ramazan ayının altıncı gününde Ramazan Etkinlikleri alanını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç’a çocuklar başta olmak üzere Kayserililerin ilgi ve sevgisi yoğun oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara harçlık veren Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlara hayırlı Ramazanlar ve iyi eğlenceler dileklerini ileten Büyükkılıç, esnaflara da bereketli işler temennisinde bulundu.

Tasavvuf Müziği Konseri Kayserilileri Mest Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Ramazan Etkinlikleri’nde sahne alan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun konserine katıldı.

Konserde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, tasavvuf müziğinin eşsiz nameleri ile Kayserilileri mest ederken Başkan Büyükkılıç da konseri ilgiyle dinledi.

Konserin ardından sahneye davet edilen Büyükkılıç, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nu Kayseri’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kayserililere de etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin güzel insanlarına minnettarız bizleri yalnız bırakmıyor. Gecemizi hem keyiflendiriyorlar hem istifade ediyorlar. Konya’mızın tasavvuf musikisi deyince, Mevlana’mızı anınca, Seyyid Burhaneddin’imizi anmadan da edemiyoruz. Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin şehrine hoş geldiniz, Mevlana’mızın şehrinden” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’na müzik ziyafetlerinden dolayı teşekkür ederek, Kayserililere hayırlı Ramazanlar diledi. Çolakbayrakdar, “Sağlık içerisinde, huzur içerisinde inşallah nice Ramazanlarda bir arada olmak dileğiyle hepinize şimdiden hayırlı bayramlar” dedi.

Büyükkılıç, “Kayseri denilince Erciyes, Erciyes denilince kayak merkezi” sözleri ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç’e, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından Erciyes Dağı isimli kitabı hediye etti.

Büyükkılıç’tan Sema Mukabelesi’ne Davet

Öte yandan, Kayserilileri Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 7 Mart Cuma teravih sonrası Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Ramazan Etkinlikleri alanında Sema Mukabelesi düzenleyecek.

Başkan Büyükkılıç, Kayserilileri Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun 7 Mart akşamında düzenleyeceği Sema Mukabelesi’ne davet ederek, “İnşallah sizleri bekliyoruz, bu güzel gecenin devamını yarın tamamlayacağına inanıyorum” dedi.

Büyükkılıç, konserin ardında da etkinlik alanını dolduran vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Ramazan Etkinlikleri Alanı ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’a Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.