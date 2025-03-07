Kapalı Kale taraftar grubundan Kayserispor - Başakşehir maçına davet

Kayserispor yarın Başakşehir ile karşılaşacak. Puan cetvelinde düşme potasında yer alan Kayserispor’da kritik maç öncesi taraftar grubu Kapalı Kale destek çağırısında bulundu. Taraftar grubu tarafından yayınlanan açıklamada, “Büyük Kayserispor taraftarı. Bu hafta şehrin kalbinde bizim için her anlamıyla önem arz eden bir müsabaka için geri sayıma başladık, özellikle iç sahada yolumuza kayıpsız devam ederek sezon sonu Kayserispor’un bu ligde kalacağının mesajını dosta düşmana vermeliyiz! Bu yüzden, 12. adam olarak; Bu cevabın ilk adımını sezon başından beri slogan haline getirdiğimiz gibi biriz hepbirlikteyiz diyerek; kritik Başakşehir maçına mazeretsiz katılmaya sizleri davet ediyoruz. Unutmayın ikinci bir Kayserispor yok, ona hep birlikte sarılalım!” ifadelerine yer verildi.