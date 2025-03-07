  • Haberler
  • Spor
  • Kapalı Kale taraftar grubundan Kayserispor - Başakşehir maçına davet

Kapalı Kale taraftar grubundan Kayserispor - Başakşehir maçına davet

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, yarın oynanacak olan Kayserispor - Başakşehir maçı için Kayserililere destek çağırısında bulundu.

Kapalı Kale taraftar grubundan Kayserispor - Başakşehir maçına davet

Kayserispor yarın Başakşehir ile  karşılaşacak. Puan cetvelinde düşme potasında yer alan Kayserispor’da kritik maç öncesi taraftar grubu Kapalı Kale destek çağırısında bulundu. Taraftar grubu tarafından yayınlanan açıklamada, “Büyük Kayserispor taraftarı. Bu hafta şehrin kalbinde bizim için her anlamıyla önem arz eden bir müsabaka için geri sayıma başladık, özellikle iç sahada yolumuza kayıpsız devam ederek sezon sonu Kayserispor’un bu ligde kalacağının mesajını dosta düşmana vermeliyiz! Bu yüzden, 12. adam olarak; Bu cevabın ilk adımını sezon başından beri slogan haline getirdiğimiz  gibi biriz hepbirlikteyiz diyerek; kritik Başakşehir maçına mazeretsiz katılmaya sizleri davet ediyoruz. Unutmayın ikinci bir Kayserispor yok, ona hep birlikte sarılalım!” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Kümbet Mimarisine Büyük Saygısızlık
Kayseri'de Kümbet Mimarisine Büyük Saygısızlık
Kayseri'de Ak Partili başkan ve vekillerinden takdir toplayan iftar
Kayseri'de Ak Partili başkan ve vekillerinden takdir toplayan iftar
Nasrullahzade Vakfı'nın 441 Yıllık Geleneği: Ramazan Ayında İftar Sofrası
Nasrullahzade Vakfı'nın 441 Yıllık Geleneği: Ramazan Ayında İftar Sofrası
ASPİLSAN Enerji: Teknolojide Kadın Gücüyle Geleceğe Yön Veriyor
ASPİLSAN Enerji: Teknolojide Kadın Gücüyle Geleceğe Yön Veriyor
Hanelerde Sabit Giderler Katlandı
Hanelerde Sabit Giderler Katlandı
Başkan Çolakbayrakdar 'Depremde, tedbirimizi alırsak, takdire mana bulmayız'
Başkan Çolakbayrakdar; “Depremde, tedbirimizi alırsak, takdire mana bulmayız”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!