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  • 'Dur' ihtarına uymayan çalıntı araç şüphelileri yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan çalıntı araç şüphelileri yakalandı

Kayseri'de çaldıkları plakayı taktıkları araçla polisten kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

'Dur' ihtarına uymayan çalıntı araç şüphelileri yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de çaldıkları plakayı taktıkları araçla polisten kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; içerisinde O.Y. ve O.C.Y.’nin bulunduğu 38 VR 485 plakalı otomobil, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan incelemede plakanın çalıntı olduğu tespit edilirken, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu şüpheliler aracı Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atasözü Sokak üzerindeki boş araziye çalışır vaziyette bırakarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaya olarak kaçan O.Y. ve O.C.Y. polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Aracın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler de inceleme yaptı. Araç çekici ile otoparka çekilirken, şüpheli 2 kişinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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