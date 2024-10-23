Durdurulan otomobilden cephane çıktı

Nevşehir'de jandarma ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Durdurulan otomobilden cephane çıktı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de jandarma ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Göreme beldesinde B.T. isimli şahsın aracında silah olduğu istihbaratı üzerine gece saatlerinde durduran araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği şarjörü, 43 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabancaya ait şarjör, 8 adet 7.65 mm fişek, 3 adet 9 mm tabanca, 3 adet 9 mm tabancaya ait şarjör, 57 adet 7.65 mm fişek, 9 adet elektronik sigara ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İHA
Kayseri Gündem

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