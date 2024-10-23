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Zaferlerle Cumhuriyet Muaythai Şampiyonası sona erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Muaythai İl Temsilciliği tarafından gerçekleşen Zaferlerle Cumhuriyet Muaythai Şampiyonası 290 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Zaferlerle Cumhuriyet Muaythai Şampiyonası sona erdi

Talas Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 2 gün süren Zaferlerle Cumhuriyet Muaythai Şampiyonası’na Kayseri’nin yanısıra Antalya, Kırşehir ve Nevşehir’den 290 sporcu katıldı. Müsabakaalrın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, “Tarihi hiçbir zaman unutmuyoruz. Cumhuriyetin niğmetlerinden faydalanırken sahip çıkmayı da bileceğiz. Türk gençliği olarak Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize gazilerimize minnettarız, Türkiye Cumhuriyeti devleti bölünmez bir bütündür sonsuza dek yaşayacaktır” diye konuştu. Sporcular yıldızlar, alt gençler ve  üst gençler kategorisinde mücadele etti.

Haber Merkezi

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