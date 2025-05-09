E Twinning günü Kayseri Kalesinde kutlandı

Kayseri Kalesinde 9 Mayıs E Twinning günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kayseri'de birçok okul etkinliğe katılarak, projelerini sergiledi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi üyesi ve E Twinning İl Koordinatörü Anıl Toros, düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgiler vererek; "E Twinning Erasmus programının içerisinde bir alt program. E Twinning projeleri birçok okulumuz tarafından yürütülmekte. Online olarak yürütülen bir proje sistemi okullarımızın yurt dışından ortakları var ortaklarıyla birlikte çeşitli projeler çevreyle ilgili olabilir, bilişimle ilgili olabilir, bu şekilde projeler yürütüyorlar. Öğrenciler online olarak birbirleriyle görüşebiliyorlar. Proje faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar" diye konuştu.

E Twinning'de yer alan projelere değinen E Twinning İl Koordinatörü Anıl Toros, "Erasmus alt projeleri diyebiliriz. Hareketlilik olmayan ama online olarak yürütülebilen çevreyle olabilir kitap okuma alışkanlığı ile ilgili olabilir, sistem projeleri olabilir, bilişsel projeler olabilir her türlü projeyi online platformda Avrupa ülkeleriyle birlikte eş zamanlı olarak yürütebiliyorlar. Bugün 9 Mayıs, Avrupa'da ve program ülkelerinde E Twinning günü olarak kutlanıyor. Biz de E Twinning gününü Kayseri Kalesi'nde ilçelerimizden gelen öğretmenlerimizin projelerini sergileyerek kutlamak istedik. Projeye yıl boyunca devam ediyorlar. Mayıs-Haziran aylarında da kalite etiketi başvurusu yapıp Ulusal ve Avrupa kalite etiketi alabiliyor öğrencilerimiz. 9 Mayıs E Twinning günü Kayseri'de olduğu gibi bütün Türkiye'de tüm illerde aynı zamanda 9 Mayıs gününde kutlanıyor. Özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müze, İl Milli Eğitim Müdürümüze, Belediyemize, Belediyemiz burayı bize tahsis ettiler. Müze Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ilçe müdürlerimiz de burada bize eşlik ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz destekler için" ifadelerini kullandı.