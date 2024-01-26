Ebu Ubeyde duyurdu: Mücahidlerimiz, 53 Siyonist askeri etkisiz hale getirdi
İzzeddin el-Kassam Tugayları soykırımcı İsrail ordusuna darbe üstüne darbe vuruyor. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, bu akşam yaptığı açıklamada son bir hafta içerisinde 53 İsrail askerini öldürdüklerini açıkladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yazılı bir açıklama geldi.
Son bir hafta içerisinde işgalci İsrail ordusuna Gazze'de ağır darbe vurduklarını belirten Ebu Ubeyde 53 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.
KASSAM TUGAYLARI İSRAİL'E HEZİMETİ YAŞATIYOR
Ebu Ubeyde'nin açıklamaları şöyle:
"Geçtiğimiz hafta Kassam mücahitleri, 68 Siyonist askeri aracı tamamen veya kısmen imha etmeyi başardı.
Mücahitlerimiz, 57 farklı operasyonda 53 Siyonist askeri sıfır mesafeden etk
isiz hale getirdiğini, 9 Siyonist askeri keskin nişancılarımızla öldürdüklerini ve onlarca ölü veya yaralı bıraktıklarını doğruladı.
Mücahidlerimiz, işgalci Siyonist güçleri füzeler, tahkimat önleyici bombalar, makineli tüfeklerle hedef aldı, işgalci askerlerin saklandığı 4 evi havaya uçurdu, 2 tünelin girişini ve bir mayın tarlasını düşman askerlerine karşı bombaladı.
Mücahitlerimiz 2 SkyLark tipi keşif uçağını düşürdü ve 2’si intihar uçağı olmak üzere 8 insansız hava aracını ele geçirdi.
Havan topları ve kısa menzilli füzelerle savaşın tüm cephelerindeki asker topluluğunu vurdu ve işgalci İsrail ordusunun askeri mevkilerini farklı menzilli füzelerle bombardımana tuttu."
İŞGALCİ İSRAİL ÖLÜ SAYISINI GİZLİYOR
İsrail ordusu, 8'i abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere son 24 saatte 38 askerinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak:Haber vakti