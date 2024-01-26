Vekil Ersoy, 'Kayserispor'u yemeğe kalkarsanız boğazınızda kalır'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Samsunspor-Samsunspor maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 'Türkiye Futbol Federasyonu Kayserispor'u ligden düşürmek için son 7 haftadır planlı bir şekilde düğmeye basmıştır.

Vekil Ersoy, 'Kayserispor'u yemeğe kalkarsanız boğazınızda kalır'

Kayserispor büyük bir camiadır,yemeye kalkarsanız boğanızda kalır, hiçbir şer odağının buna gücü de yetmez” dedi. 

Samsunspor- Kayserispor maçı 2-0 skorla sonuçlandı. Maç sonrası sosyal medya hesabından Kayserispor’la ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Türkiye Futbol Federasyonu Kayserispor'u ligden düşürmek için son 7 haftadır planlı bir şekilde düğmeye basmıştır,tüm maçlar incelendiğinde bunu futbol kamuoyu açık bir şekilde tespit edecektir. Bu tarz oyunlarla bizi ligden düşürmek isteyenlere sesleniyorum: Kayserispor büyük bir camiadır,yemeye kalkarsanız boğanızda kalır, hiçbir şer odağının buna gücü de yetmez. Daha fazla Türk Futbolunu katletmeden istifa edin” ifadelerine yer verdi.

1ha

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