Vekil Ersoy, 'Kayserispor'u yemeğe kalkarsanız boğazınızda kalır'

Kayserispor büyük bir camiadır,yemeye kalkarsanız boğanızda kalır, hiçbir şer odağının buna gücü de yetmez” dedi.

Samsunspor- Kayserispor maçı 2-0 skorla sonuçlandı. Maç sonrası sosyal medya hesabından Kayserispor’la ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Türkiye Futbol Federasyonu Kayserispor'u ligden düşürmek için son 7 haftadır planlı bir şekilde düğmeye basmıştır,tüm maçlar incelendiğinde bunu futbol kamuoyu açık bir şekilde tespit edecektir. Bu tarz oyunlarla bizi ligden düşürmek isteyenlere sesleniyorum: Kayserispor büyük bir camiadır,yemeye kalkarsanız boğanızda kalır, hiçbir şer odağının buna gücü de yetmez. Daha fazla Türk Futbolunu katletmeden istifa edin” ifadelerine yer verdi.