Eğitim Bir Sen, veli tarafından darb edilen müdür yardımcısı için basın açıklaması yaptı

Eğitim-Bir-Sen Kayseri şubesi, Kayseri Kocasinan Ahmet Paşa İlkokulu’nda müdür yardımcısı Ali Ay’ın bir veli tarafından şiddete maruz kalması sebebiyle basın açıklamasında bulundu.

Türkiye’de öğretmene şiddetin sıradanlaştığını ifade eden Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, “Üzüntümüz şudur ki, bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum anlayışı ile bilgiye, bilgiyi öğretene saygıyı, medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşları haline getiren bir toplumdan, öğretmenlere şiddetin sıradanlaştığı bir topluma dönüşmüş olmamızdır. Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Yıllardır olduğu gibi, bu yıl da eğitim çalışanları, Türkiye'nin dört bir yanında şiddet olaylarına maruz. kalmıştır ve kalmaktadır. Son olarak İlimiz Kocasinan İlçesi Ahmet Paşa İlkokulu Müdür Yardımcısı arkadaşımız, veli tarafından alçakça bir saldırıya uğramış ve şiddete maruz kalmıştır. Bu durum bizleri ve bütün eğitim çalışanlarını derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Bu şiddet eylemlerindeki artışta, şiddete başvuran kişilerin "yaptığım yanıma kar kalıyor" inancının çok büyük rolü var. Şiddete yönelen kişinin, yaptığının yanına kar kalmaması, bir kapıdan ifadeye gidip. öbür kapıdan salıverme değil, onun aklını başından alacak şekilde, anasından emdiği sütü burnundan getirecek cezai yaptırımlar uygulanmalı ki bu alçakça saldırıların devamı gelmesin. Disiplin zaafının olması, alınan tedbirlerin uygulanmaması, veli merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak görülmelidir. Ayrıca, öğretmenlerin kimi zaman belirsiz kişilerin mesnetsiz şikâyetleriyle soruşturmalara tabi tutulması, şiddetin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Caydırıcı önlemlerin alınmaması da olayların aralıksız devam etmesine, mesleğin itibar kaybına uğramasına neden olmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Öğretmene şiddet olaylarına çözüm getirilmesi gerektiğini ifade eden Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, “Şiddet hadiseleri öğretmenlerin ruh dünyasında tamiri mümkün olmayan yaralar açmakta, mesleğe ilişkin güvenlerini kaybederek, mesleki verimliliklerinin düşmesine neden olarak eğitimin niteliğine de doğrudan etki etmektedir. Bu durum, herkesin sorumluluk üstlenmesini, bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçmesini gerektirmektedir.Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Şu gerçeğin altını bir defa daha çiziyoruz: Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube olarak, üyemiz olan Müdür Yardımcımıza ve saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, bu vandal tutumu ortaya koyanlarla ilgili hukuki zeminde gerekli takibi yapacağımızı belirtiyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyor,Basın açıklamamıza katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.