Semt pazarında rekor kestanenin

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 35 lira ile 50 lira arası, sivri biberin kilosu 65 lira ile 80 lira arası, portakalın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, limonun kilosu 10 lira ile 15 lira arası, hurmanın kilosu 50 lira ile 65 lira arası, narın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, salatalığın kilosu 35 lira ile 50 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 15 lira arası, elmanın kilosu 25 lira ile 40 lira arası, muzun kilosu 35 lira ile 65 lira arası, soğanın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, havuçun kilosu 15 lira ile 20 lira arası, kestanenin kilosu 100 lira ile 200 lira arası, mantarın kilosu 100 lira ile 120 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor. Öte yandan çilek 200 liradan, pırasa 20 liradan, greyfurt 20 liradan, kabak 40 liradan, brokoli 40 liradan, karnabahar 50 liradan satılıyor.