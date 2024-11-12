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  • Eğitim emektarı Yusuf Özmerdivenli'nin Kayseri Lisesi Tarihi kitabına yoğun ilgi

Eğitim emektarı Yusuf Özmerdivenli'nin Kayseri Lisesi Tarihi kitabına yoğun ilgi

Kayseri Lisesi emektarı, emekli Müdür yardımcısı Yusuf Özmerdivenli'nin hazırlamış olduğu Kayseri'nin Ulu Çınarı Kayseri Lisesi Tarihi kitabına, eğitim camiasından büyük ilgi.

Eğitim emektarı Yusuf Özmerdivenli'nin Kayseri Lisesi Tarihi kitabına yoğun ilgi

Kayseri Lisesi emekli Müdür Yardımcılarından Yusuf Özmerdivenli, çeyrek asır önce hazırladığı 3 ciltlik Kayseri Lisesi 100.Yıl Şeref Belgesi eserlerine ilave olarak on yıldır üzerinde çalıştığı, 2 ciltlik Kayseri'nin Ulu Çınarı Kayseri Lisesi Tarihi kitaplarını yayınladı.

Büyük bir emek ve yoğun bir çaba sonucu ortaya çıkan toplam 5 ciltlik Kayseri Lisesi  tarihi ile ilgili külliyat, Taş Mektep olarak adlandırlan Kayseri Lisesi'nin 125 yıllık tarihi serüvenine ışık tutuyor.

Kayseri Lisesi emekli Müdür Yardımcısı Yusuf Özmerdivenli'nin özverli çalışmalarından oluşan 2 ciltlik Kayseri Lisesi Tarihi kitabı Melikgazi Belediyesi tarafından yayınlanmış olup, dağıtımı da belediye tarafından gerçekleştiriliyor.

Gazetemizi ziyaret eden ve hem ortaokul, hem lise döneminde öğrencisi olan, sivil hayatta da kopmaz bir dostluğu devam ettiren gazetemiz sahibi Osman Gerçek'le bir süre sohbet eden Özmerdivenli, bu esere katkı ve desteklerinden dolayı Gerçek'e teşekkürlerini belirten bir beraat hediye etti.

Büyük bir emek ve çaba sonucu ortaya çıkan bu eserin hazırlık aşamasında tasarım, dizayn ve sayfa düzeni konularında destek olup, katkı veren Osman Gerçek'e teşekkürlerini bildiren Özmerdivenli, Kayseri Lisesi camiasının bu esere büyük bir ilgi gösterdiğini ifade etti.

 

Haber Merkezi

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