Eğitimci Yazar Mustafa Balaban, Hacı Şükrü Baktır İHL'ye Misafir Oldu

Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileriyle 'SEN DE YAZARSIN!' başlıklı söyleşide bir araya geldi. Okuma, yazma ve senaryo çalışmaları olan öğrencilerle bir araya gelen Eğitimci-Yazar Balaban, "Yazmak istek, süreklilik ve heyecan gerektiren bir süreçtir” dedi. Kendi kişisel okuma ve yazma süreçlerinden bahseden yazar, edebi türlerden deneme üzerine sunumunu yaptı. İki saat süren programın sonunda öğrencilerin yazarlık ve yazarlıkta kurgunun önemi üzerine sorularını yanıtladı.