Eğitimci Yazar Mustafa Balaban, Hacı Şükrü Baktır İHL'ye Misafir Oldu
Kayseri Valiliği Kayseri Değerler Eğitim Proje Koordinasyon Merkezi (KAYDEM), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri bu hafta da devam etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde düzenlenen Yazar Okulu Seminerlerinde bu hafta Eğitimci-Yazar Mustafa Balaban Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na misafir oldu.
Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileriyle 'SEN DE YAZARSIN!' başlıklı söyleşide bir araya geldi. Okuma, yazma ve senaryo çalışmaları olan öğrencilerle bir araya gelen Eğitimci-Yazar Balaban, "Yazmak istek, süreklilik ve heyecan gerektiren bir süreçtir” dedi. Kendi kişisel okuma ve yazma süreçlerinden bahseden yazar, edebi türlerden deneme üzerine sunumunu yaptı. İki saat süren programın sonunda öğrencilerin yazarlık ve yazarlıkta kurgunun önemi üzerine sorularını yanıtladı.