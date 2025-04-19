İmam Hatip Spor Oyunları Futsal'da Kupalar Sahiplerini Buldu

Genç erkekler kategorisinde finalde rakibini 5-3 mağlup eden K. İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL), turnuvanın şampiyonu oldu. Ömer Serpil Özberber AİHL ikinci, Şehit Ömer Halisdemir AİHL ise üçüncülük kupasını kazandı. Turnuvanın ilk maçında sahadan çekilen Kayseri Anadolu AİHL ise organizasyondan diskalifiye edildi.

Diğer kategorilerde ise şu takımlar şampiyonluğa ulaştı:

Yıldız Erkekler: 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu

Genç Kızlar: Ali Rıza Özderici Kız AİHL

Yıldız Kızlar: Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu

Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Duman, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu turnuvalar, imam hatip öğrencileri arasında tanışma, kaynaşma ve imam hatipli olmanın ortak gururunu yaşama konusunda büyük bir fırsat. Kayseri’nin birçok ilçesinden okullar tatlı bir rekabet içinde buraya geliyor. Gönül ister ki merkezdeki tüm imam hatipleri de burada görelim. Şu an 60 okuldan 2500 öğrenci turnuvalara katılıyor. Her geçen yıl büyüyen bu organizasyonu daha ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.