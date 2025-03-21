Eğitimci Yazar Rafet Ural Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne konuk oldu

Ural, programda “Gençliğin Yol Haritası” konusunda sunumunu gerçekleştirdi. Gençlerin önüne hayranlık duyacakları kimleri sunmalıyız? Kendimize kimleri örnek almalıyız? sorularına öğrenciler ile birlikte cevap arandı. Bu anlamda iki arıza insan tipi tanımlayan yazar Rafet Ural ardından örnek alınacak insan modeli üzerine söyleşi yaptı. Örnek alınacak insan tipinin aksiyoner insan tipi olması gerektiği üzerinden örneklik olarak Mehmet Akif Ersoy ve Aliya İzzetbegoviç’in hayatından kesitler sunduğu keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu konuda öğrencilere tecrübelerini de aktaran Rafet Ural’ın sunumunu öğrenciler ilgiyle takip ettiler. Eğitimci-Yazar Rafet Ural programın sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.