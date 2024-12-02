Ekipler ipten aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendini asarak hayatına son vermek isteyen adamı ekipler son anda kurtardı.

Ekipler ipten aldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kendini asarak hayatına son vermek isteyen adamı ekipler son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tınaztepe Mahallesi Merdivenli Sokak’ta bulunan 5 katlı binada ikamet eden M.A. kendini asarak intihar etmek istedi. Kilitli olan odaya giremeyen ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin oda kapısını açmasının ardından M.A. ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.A.’nın durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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