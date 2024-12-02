Başkan Özdoğan: 'Hacılar nitelikli yapılaşma ile büyüyor ve gelişiyor'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hayata geçirilen kentsel dönüşüm, TOKİ konutları ve imar-revizyon projelerinin Hacılar’da modern ve nitelikli yapılaşmaya imkan tanıdığını belirtti.

Başkan Özdoğan, yapılan bu çalışmalar sayesinde Hacılar’ın artık göç alan bir ilçe haline geldiğini vurgulayarak, "Bu projelerle vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam alanları sunduk. Modern yapılaşmanın getirdiği bu gelişim, Hacılar’ın yalnızca çehresini değiştirmekle kalmadı; aynı zamanda ekonomimize de canlılık kazandırarak esnafımıza da destek oldu" diye konuştu.

“Nitelikli yapılaşma ve ekonomik canlanma”

Başkan Özdoğan, kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerinin Hacılar’a sağladığı katkıyı şöyle açıkladı:

"Kentsel dönüşüm ve TOKİ konutları ile Hacılar’da güvenli, modern ve yaşanabilir alanlar oluşturduk. Bu projeler, hemşehrilerimize daha iyi yaşam şartları sunarken, ilçenin göç almasını sağlayarak nüfusumuzu artırdı."

Bu büyümenin ilçenin ekonomisine olumlu yansıdığına dikkat çeken Başkan Özdoğan, yerel esnafın da bu gelişimden yararlandığını ekledi.

Hacılar’ın çehresi değişiyor

Yapılan imar-revizyon çalışmaları ile birlikte modern şehircilik anlayışına uygun yeni yapılaşma adımlarının atıldığını belirten Başkan Özdoğan, "Bu çalışmalar, Hacılar’ın modern bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Hacılar halkının yaşam kalitesini artırmak için projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar’ın büyüme ve gelişim yolculuğunun devam edeceğini, sakinlerine daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmaların süreceğini ifade etti.