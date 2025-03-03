Ekonomist Uzunoğlu, 'Altın bundan sonraki süreçte yukarı yönlü hareket edecek'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta içerisindeki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Uzunoğlu, “Hafta dövizde sakin başladı altın yukarı başladı tahmin ediyorum böyle gidecek belirli bir düzeltmeyi zaten yaşamıştık bundan sonraki altının yönü yukarı olacak. Küçük altın 5 bin 660 TL en büyük altın ise 56 bin 600 lira fakat genel anlamda konjektöre baktığımızda Hem Türkiye'de hem de yurtdışında çok ciddi gelişmeler oluyor özellikle bu PKK olayı Türkiye'yi farklı bir kulvara soktu. Gönül arzu ederdi ki her şeyden önce Öncelikle PKK'nın yönetim kadrosu teslim olsun sonra silahlarını teslim etsinler daha sonra maddi olanaklar neyse onu devlete teslim etsinler ve örgütle ilgili topladıkları belgeleri devlete teslim etsinler. En büyük açmaz da şu anda Fırat'ın doğusunda Barzani ile PYD'nin bir devlet oluşumu söz konusu bu reel olacak yani hayata geçecek bu devleti kim tanıyacak nasıl tanıyacak çok bilinmeyenli bir denklem burada Türkiye olarak büyük sıkıntı yaşayacağız aceleci bir tutum içerisindeyiz inşallah sonucu iyi olur diye düşünüyorum. Bugün enflasyon rakamları açıklandı aylık artış 2.27, yıllık 39.5 fakat TÜİK verilerine artık inandırıcılık konusunda insanın inanabilmesi mümkün gelmiyor.

Yaşadığımız atmosferle TÜİK’in ortaya koyduğu rakamlar ile çok ciddi farklar var. Daha mantıklı daha halka uygun ve halkın yaşadığı enflasyon rakamlarını yansıtırlarsa çok daha olumlu olur diye ben düşünüyorum. Genel anlamda gıda dışında bir durgunluk var özellikle Şubat sonrası Mart ile beraber vergilerle ilgili belli ödeme trendleri başlayacak bunun sıkıntısı var esnafta umarım kazasız belasız Mart ayını atlatabiliriz” şeklinde konuştu.