'Ekran bağımlılığı, çocukların davranış problemleri sergilemelerine neden oluyor'

Çocuk Gelişim Uzmanı Zeynep Büyükperdah, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programına katılarak moderatör Merve Esersoy'un sorularını yanıtladı.

Çocuk Gelişim Uzmanı Zeynep Büyükperdah ekran bağımlılığına ilişkin yaptığı açıklamada, bu durumun sadece çocukları değil, yetişkinleri de etkilediğini belirterek; “Ekran bağımlılığı dediğimiz şey, aslında teknoloji çağında yaşadığımız için hepimizin maruz kaldığı bir durum. Yani sadece tek çocuklar değil, yetişkinler olarak bizim de telefonlar, tabletler elimizden düşmüyor. Bazen bunun arkasına sığınıyoruz, iş dolayısıyla vesaire diye ama maalesef teknoloji çağında yaşıyoruz. Aslında ekran bağımlılığı dediğimizde, çocukların sürekli ekran başında olması, sürekli teknolojik aletlerle birlikte olmaları ve onlardan gördüklerini ya da onlardan öğrendikleri şeyleri sosyal hayatlarında davranış problemleri olarak sergilemeleri gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bir çocuğun günlük yaşantısında çok fazla ekrana maruz kalması annesinin telefonu olabilir, televizyon olabilir, okuldaki teknolojik aletler bile bu durumlara sebep olabiliyor. Akıllı tahtalar şu anda okullarda çok popüler, maalesef bunlar da birer ekran. Teknolojiyi reddedemeyiz, şu anda bir teknoloji çocuğu dönemindeyiz. Ama bizim zamanımızdaki gibi değil hiçbir şey. Geçmişteki gibi değil, Eskiden herkes şöyle derdi: Biz dışarıda oynardık. Bütün veliler böyle anlatıyor. Annemiz zorla eve sokardı bizi, zor giydirirdi. vesaire. Ama şu anda pek mümkün değil. Çocuklar yemek yerken bile çok fazla ekrana maruz kalıyorlar” ifadelerini kullandı.