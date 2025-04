Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi kapsamında 130 akülü araç dağıtıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce yürütülen "Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi" kapsamında; tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik akülü araçların teslimi programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları, hayırsever iş insanı Çetin Şen ve ailesi ile vatandaşlar katıldı. Program neticesinde hayırsever iş insanı Çetin Şen ve ailesi tarafından proje kapsamında satın alınan 130 akülü araç, engelli vatandaşlara dağıtıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Buradan araçlara bakıyorum, hepsi birbirinden güzel maşallah. Ben özellikle değerli dostum Çetin Şen Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kayseri emniyeti, şehrin güvenliği için gece gündüz mücadele ediyor. Her yerdeler. Aynı zamanda gençlerimizle bir araya gelerek toplumsal manada da 'ilimizde ne yapabiliriz?' diye mücadele ediyoruz. Yaz gelince parklarımız yine şenlenecek. Yeşil alanlarımız yine vatandaşlarımızla dolu olacak. Vatandaşlarımız, kız çocuklarımız gece yarıları sabahlara kadar hiçbir korku hissetmeden sokaklarda ve parklarda olacak. Bunun sözünü aldım. Bunun sözünü size veriyorum. Evden hırsızlığı nasıl yüzde 54 düşürdülerse, nasıl uyuşturucuyla mücadelede 2,5 kat daha fazla operasyon yaptılarsa, dolandırıcılıkta bile yüzde 26 istatistiklere yaklaştılarsa, ölümlü trafik kazalarında istediğimiz seviyeye gelemediğimizi şeffaf bir şekilde değerlendiriyorlar. Emniyetimiz, ölümlü trafik kazalarında, and içti. Gerekli önlemlerle yapılması gereken her şeyi bilimsel bir teknikle inşallah bu kazaların da azaldığının haberini bir daha ki toplantıda vatandaşlarımızla olduğumuzda veririm diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

MÜDÜR AYDIN: ‘Bu PROJEYLE ÖZGÜR VE ÖZGÜVENİ GELİŞMİŞ BİREYLER OLMASI AMAÇLANDI’

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise, “Kayseri Valiliği himayelerinde, İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Ceha Büro Mobilyaları ile işbirliği ile 6 Haziran 2017 tarihinde Valilik Oluru ile “Emniyetle Engelsiz Yarınlar” projesi hazırlanarak uygulamaya konuldu. 2017 yılında uygulamaya konulan “Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projemizde” yapılan çalışmalar ile vatandaşlarımızın yaşadığı çevreye ve sosyal hayata uyumunun kolaylaşmasını hızlandırarak daha özgür ve özgüveni gelişmiş bireyler olması amaçlandı. 2017 yılında uygulamaya konulan “Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesinin” bugün 6. Etap Araç Dağıtım Programı düzenlendi. Projemiz ile 2017–2025 yılları arasında farklı zamanlarda akülü, joystickli ve itmeli olmak üzere toplam 721 aracın vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlandı. Bugün 130 araç dağıtımı yapılacak. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarında da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: ‘EMNİYET, İNSANLARIN SOSYAL YÖNLERİYLE DE İLGİLENİYOR’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak şunları söyledi: ”Huzurumuzu kaçırmak isteyenlerin huzurunu kaçıran, emniyet müdürümüz şahsında tüm emniyet ekibini bağrıma basıyor herkesi kutluyorum. Emniyet bizim için çok önemli ve anlamlı. İnsanların gönüllerine dokunup insanların sosyal yönleriyle ilgileniyorlar.”