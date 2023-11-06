El-Kassam Tugayları, siyonist işgalcilere karşı kahramanca mücadeleyi sürdürüyor

Gazze kentinin kuzeyinde işgalcilerin gizlendiği bir binayı hedef alan El-Kassam Tugayları, bazı işgalcilerin sözde askerlerini vururken, 2 tankı da imha etti.

Gazze Şeridi yakınlarında kurulu Nir Am Kibbutzu’nu füzelerle vuran El-Kassam Tugayları, Beyt Lahiya ve Cuhru’d-Diyk bölgelerinde toplanan işgalcileri havan mermisiyle hedef aldı.

"Aksa Tufanı" operasyonunun başladığı 7 Ekim’den bu yana El- Kassam Tugayları, birçok noktada işgalcilere ağır darbeler indiriyor.

Operasyonun başından bu yana El-Kassam Tugayları, çok sayıda işgalcilerin sözde askerini öldürdü ve esir aldı. (İLKHA)