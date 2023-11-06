El-Kassam Tugayları, siyonist işgalcilere karşı kahramanca mücadeleyi sürdürüyor

İzzeddin el-Kassam Tugayları, birçok noktadan Gazze Şeridi'ne girmeye çalışan işgalcilere karşı 30 gündür kahramanca savaşırken, işgal altındaki yerleşim alanlarına füze atmaya devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 06.11.2023 04:50
  • Güncelleme: 06.11.2023 04:50
El-Kassam Tugayları, siyonist işgalcilere karşı kahramanca mücadeleyi sürdürüyor

Gazze kentinin kuzeyinde işgalcilerin gizlendiği bir binayı hedef alan El-Kassam Tugayları, bazı işgalcilerin sözde askerlerini vururken, 2 tankı da imha etti.

Gazze Şeridi yakınlarında kurulu Nir Am Kibbutzu’nu füzelerle vuran El-Kassam Tugayları, Beyt Lahiya ve Cuhru’d-Diyk bölgelerinde toplanan işgalcileri havan mermisiyle hedef aldı.

"Aksa Tufanı" operasyonunun başladığı 7 Ekim’den bu yana El- Kassam Tugayları, birçok noktada işgalcilere ağır darbeler indiriyor.

Operasyonun başından bu yana El-Kassam Tugayları, çok sayıda işgalcilerin sözde askerini öldürdü ve esir aldı. (İLKHA)

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Forum AVM'de protesto

Forum AVM'de protesto

Karabağ Şehitleri ve Paşayeva için Mevlit okutuldu

Karabağ Şehitleri ve Paşayeva için Mevlit okutuldu

Filistin İçin Özgürlük Konvoyu bu akşam Kayseri'de olacak

Filistin İçin Özgürlük Konvoyu bu akşam Kayseri'de olacak

Kayserispor ile Alanyaspor 15. randevuda

Kayserispor ile Alanyaspor 15. randevuda

Büyükşehir Spor A.Ş. 1'inci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Büyükşehir Spor A.Ş. 1'inci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Hem yöresel ürünleri tanıtıyorlar hem para kazanıyorlar

Hem yöresel ürünleri tanıtıyorlar hem para kazanıyorlar

Çok Okunanlar
1
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

6
Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
El-Kassam Tugayları, siyonist işgalcilere karşı kahramanca mücadeleyi sürdürüyor

El-Kassam Tugayları, siyonist işgalcilere karşı kahramanca mücadeleyi sürdürüyor

İncirlik Üssü'nde neler oldu?

İncirlik Üssü'nde neler oldu?

DAHA FAZLA
Talasgücü Belediyespor, İnegöl Kafkas'a 3-0'lık skorla yenildi

Talasgücü Belediyespor, İnegöl Kafkas’a 3-0’lık skorla yenildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Pınar, hayatını kaybetti

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Pınar, hayatını kaybetti

Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

LÖSEV Kayseri'den Lösemili Çocuklar Haftası'na özel şenlik

LÖSEV Kayseri’den Lösemili Çocuklar Haftası’na özel şenlik

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açılan Fabrika Voleybol Kayseri'de faaliyete başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açılan Fabrika Voleybol Kayseri’de faaliyete başladı