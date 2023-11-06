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El-Kassam Tugayları, siyonist işgalcilere karşı kahramanca mücadeleyi sürdürüyor
İzzeddin el-Kassam Tugayları, birçok noktadan Gazze Şeridi'ne girmeye çalışan işgalcilere karşı 30 gündür kahramanca savaşırken, işgal altındaki yerleşim alanlarına füze atmaya devam ediyor.
- 06.11.2023 04:50
- Güncelleme: 06.11.2023 04:50
Gazze kentinin kuzeyinde işgalcilerin gizlendiği bir binayı hedef alan El-Kassam Tugayları, bazı işgalcilerin sözde askerlerini vururken, 2 tankı da imha etti.
Gazze Şeridi yakınlarında kurulu Nir Am Kibbutzu’nu füzelerle vuran El-Kassam Tugayları, Beyt Lahiya ve Cuhru’d-Diyk bölgelerinde toplanan işgalcileri havan mermisiyle hedef aldı.
"Aksa Tufanı" operasyonunun başladığı 7 Ekim’den bu yana El- Kassam Tugayları, birçok noktada işgalcilere ağır darbeler indiriyor.
Operasyonun başından bu yana El-Kassam Tugayları, çok sayıda işgalcilerin sözde askerini öldürdü ve esir aldı. (İLKHA)