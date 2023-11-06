İncirlik Üssü'nde neler oldu?

İşgalci İsrail'in, Filistin'e saldırılarını protesto etmek için İHH'nin öncülüğünde 3 Kasım'da İstanbul'dan yola çıkan, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleriyle çok sayıda vatandaşın yer aldığı konvoy, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutanlığı'nın konuşlu olduğu Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önüne geldi.

Protestonun ilerleyen saatlerinde bir grup İHH yetkililerin uyarılarına rağmen üs ile etkinlik arasındaki tarlayı aşarak ABD üssüne ulaşmaya çalıştı. Protestoyu etkinlik alanı dışına taşımaya çalışan gruba polis biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Polisin kullandığı biber gazı kuvvetli rüzgar nedeniyle etkinlik alanındaki protestocuları da etkiledi.

Bülent Yıldım'ın konuşmanın ikinci yarısında kalabalık içerisindeki bir grubun etkinlik alanından ayrılarak tüm uyarılara rağmen İncirlik Üssü'ne doğru hareket ettiğini ve polisin protestoculara biber gazıyla müdahalede bulunduğunu aktardı. Biber gazı dumanı rüzgarın yönünü değiştirmesiyle Üs üzerini kapladı.

İHH BAŞKANI BÜLEN YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

Etkinlik, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve etkinliğin misyonunun, imajının zarar görmemesi için öngörülen saatten erken bitirildi.

Etkinlik sırasında, protestoyu etkinlik alanı dışına taşımaya çalışan grubun eyleme büyük zarar verdiğini ve bu kişilerin İHH organizasyonundaki kişiler olmadığını vurgulayan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, "Polis ile çatışmayın. Polisler en az sizin kadar Gazze konusunda duyarlı.Polise taş ve herhangi bir şey atanların bizimle ilgisi yoktur. Yazık ediyorsunuz. Şimdi buradan ayrılmazsanız bu işi büyütecekler ve Türkiye'yi bölecekler. Türkiye, şu anda polisiyle, askeriyle bütün birimleriyle Gazze'nin yanında. Birileri başka bir hesap yapıyor. Şimdi ayrılmak üzere ellerinizi kaldırın." dedi.

Yıldırım, devamında şöyle konuştu:

"Bizimle gelen aklıselim olan arkadaşlarla şu anda mesajımızı verdik, aldılar. Amerika bunu gördü ve duydu. Şimdi miting alanından inşallah sessizce ayrılacağız. Çünkü akşama kadar sürecek yeni mesajlarımız vardı. Ama ne yazık ki izin vermediler. Kendilerini tatmin ediyorlar. Şu anda anlaşmayı yapıp inşallah kadın ve çocukları çıkarmak için uğraşacağız."

Yıldırım, kendileriyle İncirlik Üssü önüne gelenlerin alanı terk etmelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Tek söyleyeceğim şey Allah'ın izniyle İslam devletleri şu anda füzelerini inşallah İsrail'e doğru çevirecekler. O noktaya geldik. Cumhurbaşkanı'mız da inşallah gemilerle yardımları organize etme konusunda destek verecek, göreceksiniz. Bizler yeni gemiler satın alıyoruz. Allah'ın izniyle yeni gemiler satın alıyoruz. Hep beraber gideceğiz. İsrail yenildi, Gazze'ye 200 metre bile giremedi. İsrail her gün tanklarını kaybediyor, esir veriyor, askerlerini kaybediyor. Bizler de bu konuda yardımların gitmesi, ateşkesin olup oradan yaralıların, kadın ve çocukların çıkması görevini yerine getiriyoruz. Bizim görevimiz bu. Görevimizi baltalayacak herkes kadın ve çocuklara zarar verir. Kendi kadınlarımız ve çocuklarımız için nasıl iyi hastaneler istiyorsak şu anda Türkiye elinden geleni yapıyor. Masaya oturmuş durumda. Dünyanın gözü burada. Buradan güzel mesajlar verdik. Öfkemizi gösterdik. İnşallah hayırlı olur."