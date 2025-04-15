Elcuman: 'Bu yıl Erciyes'te 2 milyon 750 bin kişiyi ağırladık'

Kayseri'de 49. Turizm Haftası etkinlikleri başladı. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene; Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve çok sayıda turizm işletmecisi katıldı. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından konuşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman: “Kayseri’de turizm denince akla önce Erciyes geliyor. Çok şükür bu sene yine güzel bir sezon geçirdik. Bu sene toplam 119 gün kayak yapma imkanımız yoldu. Kazasız belasız atlattık. Bu yıl Erciyes’te 2 milyon 750 bin kişiyi ağırladık. Bizim için önemli olan özellikle kayakçıları, board yapan insanları çekmek. Bunun en önemli göstergesi mekanik tesislerin turnike sayıları. Bu sene turnike sayısı 2.5 milyona ulaştı. Bu rakam geçen sene 2 milyon 100 bin civarındaydı. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 daha fazla turnike ve kayakçı sayımız var. Yükselerek giden bir ivme var. Polonya bu yıl ikinci charteri koymaya çalışıyor. Özellikle Türk firmalarıyla görüşüyoruz. İngiltere’den de uçuşlarımız başlayacak diye umuyoruz. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm kurumların katkı verdiği Turizm master planımız bitti. Tüm kurumlarımız oluşturulan politikalarla hep beraber Kayseri’de turizmi geliştirebilmek için faaliyetlerine devam edecek ” ifadelerini kullandı.