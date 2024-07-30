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Elitaş, Ak Parti yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantı'na katılarak, teşkilat ile bir araya geldi.

Elitaş, Ak Parti yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantı’na katılarak, teşkilat ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek, uyum kültürüne ve birlik, beraberliğe dikkat çekti. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç; "AK Parti Kayseri İl Başkanlığı haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantımıza Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş ile birlikte katılarak, teşkilatımızla bir araya geldik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.

Elitaş, Ak Parti yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti
Elitaş, Ak Parti yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti
Haber Merkezi
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