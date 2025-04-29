İmam Hatipliler ringlerde ter döktü

Muaythai musabakaları Muaythai Dünya Şampiyınu Sercan KOÇ’un yönetiminde gerçekleştirildi. Bayanlar kategorisinde Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu ve Alirıza Özdereci İmam Hatip Lisesi musabakalara ağırlığını koyarak madalyaları alırken, erkekler kategorisinde Somuncu Baba Proje İmam Hatip Spor Okulu, Ş. Ömer Halisdemir AİHL ve Nuh Mehmet Yamaner AİHL sporcuları madalyalar elde etti.

Kickboks musabaakaları ise Menderes KOYUNCU yönetiminde gerçekleştirildi. Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Somuncu Baba Proje İmam Hatip Spor Okulu sporcuları kıyasıya mücadele ederek madalyaları topladılar.

Boks musabakaları ise boksun duayenlerinden Faruk HASETÇİ yönetiminde gerçekleştirildi. Ringte Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi rüzgarı esti, bir çok kategoride madalyaların sahibi oldular.

Organizasyonda açıklama yapan Faruk HASETÇİ, “ Ben de imam hatipliyim sizin gibi, imam hatipli demek her alanda başarı demektir, sizleri bulunduğunuz her mecrada en önde görmek istiyoruz, sizin başarılarınızla istiklal marşımızı tüm dünyada dinletmek istiyoruz, sizle gurur duyuyoruz.” dedi.