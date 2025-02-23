Elitaş MKYK listesindeki yerini korudu
AK Parti 8. Olağan Kongresi bugün yapıldı. MKYK listesi belli olurken, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş listede yerini korudu.
AK Parti 8. Olağan Kongresi bugün yapıldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri belli oldu. MKYK'ya 39 yeni isim girerken, 36 isim yerini korudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli bin 547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Öte yandan Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş listede yerini korudu.