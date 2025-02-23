'Kayseri Tarım Fuarına 800 bin ziyaretçi akımı oldu '

Kayseri Tarım Fuarının son gününde fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Atlas Fuar Yetkilisi Fevzi Atasagun, “Bugün fuarımızın son günü fuarımıza 4 gün içerisinde yaklaşık 700 bin 800 bin üzerinde ziyaretçi akımı oldu. O kadar çok yoğunluk vardı ki bazı ziyaretçilerimizi sırayla bekleterek almak zorunda kaldık. Çok ilgi vardı katılımcı firmalar fuarımızdan çok memnun inanılmaz bir şekilde ürünlerini tanıttılar bağlantılar yaptılar gelen ziyaretçilerimiz de aramış oldukları bütün tarım hayvancılık ve gıda ile ilgili bütün ürünlerini fuarda görme imkanı sağladılar. Yurt dışından 15 ülkeden gelen alım heyetimiz vardı onlar da buradaki imalatçı firmalarla bağlantı kurdular distribütörlük aldılar alışverişlerini yaptılar onlar için de çok verimli geçti. Önümüzdeki sene 30 ülkeden alım heyeti Kayseri Tarım Fuarı'nda buluşacaklar” şeklinde konuştu.