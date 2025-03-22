Tasmakıran Camii restorasyonu devam ediyor

Kenarları kentsel dönüşümle yıkılmış eski Tahirağa Mahallesinin cadde kenarındaki bu mescid, yapı itibarıyla 1800’lü yılların başlarından izler taşır.

Caminin isminin kaynağı konusundaki gizem henüz netleşmemiştir.

Cadde kenarından bir metre kadar yükseğe çıkan merdivenlerle girilen Tasmakıran Cami’nin kesme ve moloz taşlarla örülen duvarları ve kiremit çatısıyla, minaresiz sade bir görünümü vardır. Dışa bakan duvarında tarihi bir çeşme bulunan caminin, diğer batı köşesinde basamaklarla çıkılan kesme taş sütunlu ‘köşk minare’ de denilen küçük bir minber minaresi bulunmaktadır. İki heybetli ahşap sütunun taşıdığı son cemaat mahallinden girilen caminin, yaklaşık yüz metrekarelik kare bir iç planı vardır.

Cami 1956 yılında komple yenilenmiş olup son zamanlarda da ufak çaplı onarımlarla sağlamlaştırılmıştır.

Döneminin klasik camilerinde olduğu gibi dört ahşap yuvarlak sütunun taşıdığı iki dörtgen ahşap hatıl dikine uzatılmış olup, tavan ahşaplarını bu hatıllar taşımaktadır.

İki metrelik ahşap lambriler, düzensiz simetride eski dönemden izler taşımakta olup, hepsi kahverengiye boyanmıştır. Tavan ise krem rengi ile boyanmıştır.

Mütevazı mermer mihrabın üst sağ ve solunda iki adet içe açılı aydınlatma penceresi bulunmaktadır.

Bu camide de arka iki ahşap sütun aynı zamanda merdivenle çıkılabilen hanımlar mahfilini taşımaktadır.

2023 Yılında köklü bir restorasyon çalışması yapılan bu camide çalışmalar devam ettiği için şu anda ibadete kapalı bulunuyor.