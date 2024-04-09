Elitaş: 'Vatandaşımızın verdiği mesajın özeti çıkarıldı'

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı’nın Bayramlaşma Programı’nda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ni değerlendiren AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “18 kez sandık önümüze geldi ve 17’sinden birinci, yalnızca birinden ikinci çıktık. Seçim sonrasında MYK’mız toplandı ve vatandaşımızın seçimde verdiği mesajın özeti çıkarıldı. Aldığımız talimatlar doğrultusunda da bir yol haritasını çıkararak 2028 Genel Seçimleri’ne hızlıca hazırlanacağız” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri İl Teşkilatı’nca bayramlaşma programı düzenlendi. Programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanları ve partililer katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ni değerlendiren AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, son seçimlerde sandıktan ikinci olarak çıktıklarını ifade ederken seçim sonrası MYK’nın toplandığını belirterek “18 sandıktan yalnızca birinde ikinci olarak çıktık. Vatandaşımızın 31 Mart Seçimleri’nde vermiş olduğu mesajın da özeti çıkarıldı. Alınan talimat doğrultusunda da bir yol haritası çıkarılarak 2028 Genel Seçimleri’ne hızlı bir şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.

Zorlu bir seçim sürecinin atlatıldığını söyleyen Milletvekili Bayar Özsoy, “Bugünden itibaren yarın yine seçim olacakmış gibi çalışmaya devam etmemiz gereklidir. Bundan sonraki süreçte milletimizin gönlüne gireceğimize inanıyorum” dedi.

Milletvekili Çopuroğlu ve Cahid Cıngı da bütün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Tamamlanan seçim sürecindeki çalışmalardan dolayı bütün parti teşkilatına teşekkür eden İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti’nin demokrasinin en üst düzeyde temsil edildiği bir parti ve kurum olduğunu da vurgulayarak “Milletimizin derdi, başımızın tacıdır. Geleneklerimizde halkımızın takdirini daima başımızın üstünde tutmak vardır. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, halkımızın gönlüne girebilmiştir, yalnızca bir kafa karışıklığı oluşmuştur. Allah’ın izniyle de fazlasıyla toparlarız. Parti büyüklerimizle, teşkilatımızla büyük bir aile görüntüsünü, coşkuyu herkese hissettirdiğimiz kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.