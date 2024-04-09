Şekercilerde bayram mesaisi

Kayseri’de Ramazan Bayramı arifesinde şekerciler doldu taştı. Şekerci Hamdi Çarşıbaşı, "Halkımız Ramazan Bayramı’nı kutlamak için hazırlıklarını yapmaktalar" dedi.

Ramazan Bayramı için alışveriş yapan vatandaşların en önemli durağı şekerciler oldu. Bayramda evlerini ziyarete gelen vatandaşlara şeker ikram etmek için vatandaşlar şekercilerde yoğunluk oluşturdu. Şeker, çikolata ve lokum almak isteyen vatandaşlar işletmelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlamak için hazırlıklarını tamamlamaya başladığını söyleyen şekerci Hamdi Çarşıbaşı, "11 Ayın Sultanı Ramazan’ın son gününe geldik. Halkımız da Ramazan Bayramı’nı kutlamak için hazırlıklarını yapmaktalar. Biz de şekerciler olarak, halkımıza bu hizmeti sunmaktayız. Pandemi yıllarında bir durgunluk vardı ancak bu pandemi durgunluğu atlatıldı. Çok şükür örf ve adetlerimize uygun olarak bizi bayramda ziyarete gelen misafirlerimize tutmak için şekerlerimiz, drajelerimiz, lokumlarımız halkımız tarafından beğenilerek, alınmaktadır. Bir şey ucuz ya da pahalı değildir. Ucuzun kalitesi odur. Pahalının ise kalitesi odur. Ucuz aldıkları zaman ucuza aldık diye sevinmesinler. 200 TL’ye aldıkları çikolata değildir. Onlar bazı firmaların merdiven altı üretimi de olabilir. Dışarıda çikolata ve şeker diye satılan mamullere çok dikkat etsinler. Kapalı ve belirli yerlerden almalarını istiyoruz. Dışarıda ucuz olabilir ama sağlıklarıyla oynanmasını da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatlardan bahseden Çarşıbaşı, "Şu anda şekerlerimizin ortalama fiyatları 200-350 TL arasında değişmektedir. Eğer iyi bir çikolata alacağız diyorsanız; 400 ile bin TL arasında da çikolata fiyatlarımız değişmektedir. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.