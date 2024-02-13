Elitaş ve Kandemir Kayseri'ye geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Kayseri'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

Elitaş ve Kandemir Kayseri'ye geliyor
Kayseri GündemEditör

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Kayseri’ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Kayseri’ye gelecek. Şehirde çeşitli temaslarda bulunacak olan Elitaş ve Kandemir, daha sonra AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek.

Elitaş ve Kandemir’in AK Parti İl Başkanlığı’nda toplantı yapacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
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