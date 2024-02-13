MHP'li Ersoy'dan Develi'ye müjde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Develi İlçesi Köseler Göleti'nin sulamasının yatırım kapsamına alındığı müjdesini verdi.

MHP'li Ersoy'dan Develi'ye müjde
Kayseri GündemEditör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Develi İlçesi Köseler Göleti’nin sulamasının yatırım kapsamına alındığı müjdesini verdi.

Köseler Göleti Sulaması sözleşmesi 8 Şubat’ta imzalanırken, 15 Şubat tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı bildirildi. Sözleşmeye göre 21 Mart 2025 tarihinde tamamlanacak olan işin ihale bedelinin 41 milyon 645 bin TL olduğu belirtildi.

Develi ilçesine müjdeyi veren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Soru önergesi ile takipçisi olduğumuz Develi Köseler Göleti sulaması yatırım kapsamına alınmıştır. Böylece sözleşmesi 8 Şubat tarihinde imzalanan işte 15 Şubat tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Sözleşmesine göre 21 Mart 2025 tarihinde tamamlanacak olan işin ihale bedeli 41 milyon 645 bin TL’dir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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