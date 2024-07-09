Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 15 Temmuz Darbe Girişimini anlatacak
Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi' konusunda konuşacak.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan'ın vereceği konferans, Erciyes Üniversitesi Turizm FakültesiProf. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda 10 Temmuz 2024 Çarşamba Günü Saat: 11.00'de gerçekleştirilecek.
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