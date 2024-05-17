Emniyet Müdürü Aydın'dan esnaf ziyareti

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile beraber Cumhuriyet Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Aydın'dan esnaf ziyareti
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile beraber Cumhuriyet Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

Bir süre önce Kayseri’de göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile beraber Cumhuriyet Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla görüşen Aydın ve Gülsoy, hayırlı kazançlar diledi.

Emniyet Müdürü Aydın'dan esnaf ziyareti
Emniyet Müdürü Aydın'dan esnaf ziyareti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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