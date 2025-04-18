Başkan Öztürk'ten Gazze'ye Yardım Kermesine Destek

İHH İnsani Yardım Derneği Yahyalı İlçe Temsilciliği iş birliğiyle Yahyalı Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen kermeste elde edilen tüm gelirin, Gazze’deki mağdur ailelere ulaştırılacağı belirtildi. Kermese katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ak Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, İHH Yahyalı İlçe Temsilcisi Ümit Uzun, Mahalle Muhtarları, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sivritepe, yönetim kurulu üyeleri, hem alışveriş yaparak destek verdiler hem de kermes alanında kurulan bilgilendirme stantlarında Gazze’deki durum hakkında bilgi edindiler.

Kermesi gezerek gönüllülerle sohbet eden Başkan Öztürk, “Gazze’de yaşanan acı hepimizin yüreğini yakıyor. Yahyalımızın güzel insanları ile bugün ‘’Gazze’ye Selam, Direnişe Devam’’ sloganı ile bir araya geldik. Bizler geçen gün yapılan Filistin için tekbir yürüyüşünde yine meydanımızdaydık. Ölüm pahasına da olsa kıyamete kadar Filistin’in yanında olacağız. Yapılan bu hayır kermesine sessiz kalmayan Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personellerimiz kendi aralarında topladığı 50 bin TL nakit parayı da yardım sandığına atacağız. Kendilerini tek tek tebrik ediyorum. Rabbim yapılan yardımları kabul buyursun. Burada bir nebze de olsa fayda sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Duyarlı vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca Gazze’ye yönelik bilgilendirme broşürleri de dağıtılırken, vatandaşlar kermese yoğun katılım gösterdi. Yardım kampanyası kapsamında kermesin belirli aralıklarla tekrarlanacağı belirtildi.