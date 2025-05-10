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Kayseri'nin İki Mahallesi Tünelle Birbirine Bağlanıyor

Kayseri ile Yerköy arasında inşa edilen yüksek hızlı tren hattında, yaklaşık 3 kilometrelik T7 tünelinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri'nin İki Mahallesi Tünelle Birbirine Bağlanıyor

Giriş ve çıkış noktalarında yoğun ekip ve ekipman kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar, projenin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Yüksek Hızlı Tren için inşaatı devam eden bu 3 kilometrelik tünel tamamlandığında Himmedede ile Kalkancık Mahallesi tünbelle birbirine bağlanmış olacak.

Güzergâh boyunca kazı ve toprak işleri yüzde 50 seviyesine ulaşırken, tünel imalatları ise yüzde 25 oranında tamamlandı. Hızlı trenin devreye alınmasıyla birlikte bölgeye daha konforlu, hızlı ve modern ulaşım imkanları sunulacak. Proje, sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması adına da stratejik öneme sahip. 24 saat devam eden çalışmalarla, ilerleyen aşamalarda Kayseri’ye ulaşan hat, şimdiden bölgeye yeni bir hareketlilik kazandırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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