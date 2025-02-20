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  • 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile bin 754 vatandaş bilgilendirildi

'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile bin 754 vatandaş bilgilendirildi

Kayseri'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında başta anne ve anne adaylarından oluşan bin 754 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile bin 754 vatandaş bilgilendirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi ve farkındalık oluşturma eğitimleri verildi. “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, anne ve anne adaylarından oluşan oluşan bin 754 vatandaşa  gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Haber Merkezi

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