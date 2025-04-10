Trafikte hayat kurtaran detay: Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatılıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında kurulan simülasyon aracı ile hem çocuklara hem de yetişkinlere eğitimler veriliyor. Bugün de Polis Haftası kapsamında simülasyon araç kurularak emniyet kemerinin önemi vurgulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği’nde Polis Memuru Ersin Özaltın, emniyet kemerinin öneminden bahsederek, ”10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerde yerimizi almak istedik. Emniyet kemerinin önemi tabii ki teorik olarak sürekli anlatılır ama pratikte nasıl hayat kurtardığı, insanın ağırlığını nasıl tarttığı bilinmez. Biz de bu araçta vatandaşlara göstermeye çalışıyoruz. Ayrıca emniyet kemeri simülasyon aracımız okullara eğitimlere gidiyor ve bu şekilde umuma açık yerlerde de eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilerin tepkisi ise “bu kadar olacağını tahmin etmemiştik” şeklinde oluyor. Tabii ki daha önceden kaza görememişler umarım bundan sonraki hayatlarında da hiç yaşamazlar. Öğrenciler deneyim ettiklerinde büyük bir şaşkınlıkla karşılıyorlar” diye konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru İbrahim Demir ise tahsis edilen yeni motosiklet ile ilgili, “Kayseri’ye yeni tahsis edilen motosikletlerimiz acil şartlarda yoğun trafikte kullanılmak için uygundur. Motosikletlerimiz özellikle arazi şartlarında ve şehir içinde görev yapmak için uygun, trafikte daha görünür, dikkat çekici olması adına bu şekilde seçildi. Böylelikle de vatandaşlar kural ihlallerinden kaçınmış oluyor” şeklinde konuştu.

Simülasyon aracına binen bir vatandaş, “O an insan ne yapacağını bilemiyor. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor” dedi.

Bir diğer vatandaş ise, “30 kilometre hızla gidiyormuş ve ona rağmen beni çok etkiledi. Emniyet kemerinin önemini bir kez daha anlamış olduk” dedi.