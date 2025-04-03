Enflasyon Rakamları Açıklandı: Bakanlar raftaki fiyatları gözlemledi

TÜFE’deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %51,26 olarak kaydedildi.

TÜİK’in açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, bakanların sadece marketlere gözlem yapmak için gitmesini eleştirdi. Arıkan, "Enflasyonla ilgili vaatler hâlâ sözde kaldı. Üç ay geçmesine rağmen asgari ücret, tahmin edilen enflasyon rakamının bile gerisinde kalıyor. Bakanlar, raflardaki gerçek enflasyonu gözleriyle gördü; ama milyonlarca vatandaşın kasada ürün bırakmak zorunda kaldığını görmüyorlar! Refahı yalnızca kendileri veya belirli kesim için değil, herkes için sağlamak zorundayız!" ifadelerini kullandı.