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Kayseri Gönüllü Kuruluşları: 'Boykota Hayır, Devlet ve Millete Evet!'

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği, yaptığı açıklamada, milletin barış ve huzurunu bozarak güvenlik güçleriyle çatışan gruplara tepki gösterdi.

Kayseri Gönüllü Kuruluşları: 'Boykota Hayır, Devlet ve Millete Evet!'

Dernek, geçmişteki olaylardan ders alınması gerektiğini vurgularken, “Milletimiz bunlara itibar etmemiştir, etmeyecektir” ifadesini kullandı.

Açıklamada, “Bu Vatan, Bu Millet Bizim. 85 Milyon Tek Milletiz” denilerek birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Dernek, boykot hareketlerinin darbecilerden medet ummak anlamına geldiğini belirtti ve tüm toplumu bir araya çağırarak, “Boykota Hayır, Devlet ve Millete Evet” mesajını verdi.

Haber Merkezi

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