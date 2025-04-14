Engelli Bilgi Yönetim Sistemi Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde, özel gereksinimli vatandaşlara yönelik hizmetlerine aralıksız devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin afet farkındalığını arttırmak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda geliştirilen "Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi Eğitim Modülleri"nin ilk bilgilendirme toplantısı, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen toplantıda, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi’nden akademisyenler, akredite arama kurtarma dernekleri üyeleri ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin eğitmenleri bir araya geldi.

Engelli bireylerin afet farkındalık eğitimlerinin 7 engel türüne özel olarak hazırlanması gerekliliğinden yola çıkarak yapılan toplantıda, akredite kurumların saha tecrübeleri, eğitmenlerin engelli bireyler ile ilgili gözlemleri, akademisyenlerin dokunuşlarıyla eğitim modülleri haline getirildi.

Afet yönetimi sürecinde, engelli bireylerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekilirken, bu proje ile yalnızca Kayseri için değil, ülke genelindeki tüm belediyelere örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, afet bilincinin toplumun tüm kesimlerine kazandırılması, kapsayıcı olması ve Kayseri’nin depreme dirençli bir kent haline gelmesi amacıyla proje, yatırım ve farkındalık çalışmalarını arttırarak sürdürüyor.