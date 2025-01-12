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Engelli rampasına park eden sürücüye bin 986 TL ceza

Kayseri'de polis ekipleri, engelli rampasına park eden aracı tespit ederek sürücüsüne bin 986 TL ceza işlem uyguladı.

Engelli rampasına park eden sürücüye bin 986 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Bir sosyal medya platformunda yer alan " Engelli Rampalarına Araç Park Etmeyiniz, Birde Siz Engel Olmayın" konulu paylaşım ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda bahse konu araç tespit edilerek aracın tescil plakasına trafik kanununun ilgili maddelerinden bin 986 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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