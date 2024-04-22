Engelli ve eski hükümlü istihdamına hibe desteği başvuruları başladı

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür V. Ayşe Ak tarafından yapılan açıklamaya göre, engelli kişiler için 400 bin tl, eski hükümlüler için 300 bin tl tutarında hibe desteği verilecek.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyon’a sunulmak üzere 2024/2. Dönem Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Proje başvuruları başlamıştır.

Bu kapsamda projesi kabul edilen Engelli kişilere 400.000 TL’ye kadar eski hükümlü kişilere ise 300.000 TL’ye kadar fatura/belge karşılığında hibe desteği verilecektir.

BAŞVURU TARİH ARALIĞI

➢ Engelli kendi işini kurma proje başvuruları 07 Haziran 2024 tarihi saat 23:59’a kadar sadece e-devlet üzerinden alınacak olup posta, kargo vb. başvurular kabul edilmeyecektir.

➢ Eski Hükümlü başvuruları Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 07 Haziran 2024 mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır.

➢ Diğer proje başvurular ise istenilen belgelerle birlikte İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya posta ile 07 Haziran 2024 mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

Kamuoyuna ve başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza duyurulur.

