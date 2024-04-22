İmam Hatip Okulları spor müsabakaları devam ediyor

4.Geleneksel Kayseri İmam Hatip Spor Oyunları, 15 farklı spor branşında 45 okul ve yaklaşık 2000 sporcunun katılımı ile büyük bir heyecan içinde devam ediyor. 24 imam hatip okulunun yarıştığı voleybol branşında turnuvalar tamamlanarak kupalar sahibini buldu. Lise kategorisinde kızlarda M.Sezgin Kız AİHL, erkeklerde de Somuncu Baba AİHL tunuvayı başarıyla tamamlayarak şampiyon oldu. Yıldız kızlarda ise Osman Neyire Akgöz İHO şampiyon oldu.

Şampiyon okullara kupalarını taktim eden İlim Yayma Cemiyeti Şube Müdürü Atabay ÇELİK, “Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Onlar tatlı bir rekabet içerisinde imam hatip okulları arasında kaynaşmaya ve birlikteliğe önemli katkılar sağladılar. İmam hatiplerin spor alanında da ne kadar başarılı olduklarını herkese kanıtladılar. İlim Yayma Cemiyeti olarak sporcunun ve gözbebeğimiz olan imam hatiplerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz", dedi.

Marifet Erva Spor Kulübü Başkanı Gökhan KARAHANÇER ise “ Kardeş kulübümüz olan Hikmet Spor Kulübü ile birlikte sporun toplumda yaygınlaşması, gençlerin spora teşvik edilerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve sporla zinde bir gençlik yetiştirilmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz", dedi.

Spor oyunlarının bir sonraki ayağı olan Futsal Turnuvaları ise 24 Nisan 2024 tarihinde Talas Kapalı Spor Salonunda 15 takımın katılımı ile ortaokul ve lise kotegorilerinde başlayacak.